Ônibus colide contra poste na área central de São Carlos e passageira fica ferida



Um ônibus acabou colidindo contra um poste localizado na Avenida Dr. Carlos Botelho, na área central de São Carlos, na tarde desta terça-feira (30).



De acordo com as informações, um veículo teria fechado o ônibus, obrigando o condutor a desviar para a beira da calçada. Durante a manobra, a parte traseira do coletivo acabou raspando contra o poste, ocasionando a quebra de um dos vidros do ônibus.

No momento do impacto, uma passageira que estava sentada próxima ao vidro foi atingida pelos estilhaços, que caíram sobre seu braço, causando ferimentos. A vítima, uma mulher de 24 anos, sofreu apenas cortes no braço.

Ela foi socorrida pela equipe de saúde e encaminhada à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico. Apesar do susto, seu estado de saúde é estável.

