(16) 99963-6036
quarta, 01 de outubro de 2025
Segurança

Ônibus bate em carro no Centro e jovem de 19 anos fica ferida

01 Out 2025 - 07h39Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Ônibus bate em carro no Centro e jovem de 19 anos fica ferida - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta quarta-feira (1º), um acidente envolvendo um ônibus e um carro foi registrado no cruzamento da Rua 15 de Novembro com a Rua Episcopal, em pleno Centro de São Carlos.

Segundo informações, o motorista do carro seguia pela Rua 15 de Novembro e, ao tentar acessar a Rua Episcopal, freou bruscamente quando o semáforo ficou amarelo. O ônibus que vinha logo atrás não conseguiu evitar e acabou atingindo a roda traseira do veículo.

No carro estavam pai e filha. Com o impacto, a jovem, de 19 anos, sofreu uma forte chicotada no pescoço e nas costas. Equipes do SAMU foram acionadas e a encaminharam para a Santa Casa.

A roda do carro ficou danificada, enquanto o ônibus sofreu apenas pequenos estragos.

Leia Também

Jovem é acusado de agredir a própria mãe no Santa Felícia
Segurança08h49 - 01 Out 2025

Jovem é acusado de agredir a própria mãe no Santa Felícia

Estatísticas da SSP mostram alta nos furtos e roubos e queda em homicídios em São Carlos
Números da criminalidade 06h51 - 01 Out 2025

Estatísticas da SSP mostram alta nos furtos e roubos e queda em homicídios em São Carlos

Colisão entre dois veículos é registrada na Vila Prado
Segurança19h02 - 30 Set 2025

Colisão entre dois veículos é registrada na Vila Prado

Adolescente de 14 anos desaparece após sair para visitar amiga no Zavaglia
Segurança16h11 - 30 Set 2025

Adolescente de 14 anos desaparece após sair para visitar amiga no Zavaglia

Motorista colide contra placa de sinalização no Maria Estela Fagá
Segurança14h56 - 30 Set 2025

Motorista colide contra placa de sinalização no Maria Estela Fagá

Últimas Notícias