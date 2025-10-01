Ônibus bate em carro no Centro e jovem de 19 anos fica ferida

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta quarta-feira (1º), um acidente envolvendo um ônibus e um carro foi registrado no cruzamento da Rua 15 de Novembro com a Rua Episcopal, em pleno Centro de São Carlos.

Segundo informações, o motorista do carro seguia pela Rua 15 de Novembro e, ao tentar acessar a Rua Episcopal, freou bruscamente quando o semáforo ficou amarelo. O ônibus que vinha logo atrás não conseguiu evitar e acabou atingindo a roda traseira do veículo.

No carro estavam pai e filha. Com o impacto, a jovem, de 19 anos, sofreu uma forte chicotada no pescoço e nas costas. Equipes do SAMU foram acionadas e a encaminharam para a Santa Casa.

A roda do carro ficou danificada, enquanto o ônibus sofreu apenas pequenos estragos.

Leia Também