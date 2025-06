Ônibus atropela bovino na rodovia Washington Luís

Compartilhar no facebook

Um acidente envolvendo um ônibus e um bovino foi registrado na madrugada desta segunda-feira (23) no km 178,2 da rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro. O veículo, que seguia no sentido capital/interior, não conseguiu desviar do animal e acabou atropelando-o por volta da 1h05.

Apesar do impacto, todos os 21 passageiros saíram ilesos. Os passageiros recusaram atendimento médico e foram conduzidos por veículos da concessionária até a base de atendimento para aguardarem outro transporte da empresa.

