quinta, 18 de dezembro de 2025
Segurança

Onça-parda reaparece na região da USP e invade restaurante

18 Dez 2025 - 05h55Por Da redação
Onça-parda reaparece na região da USP e invade restaurante - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

 

No final da noite desta quarta-feira, equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender uma ocorrência inusitada após uma onça-parda invadir um comércio localizado na rua Salomão Dibo, no bairro Jardim Lutfala, em São Carlos. A mesma onça já havia sido vista na madrugada do mesmo dia, na mesma região.

Segundo as informações apuradas no local, o animal, aparentemente assustado, teria saído de uma área próxima a um córrego, nas imediações da Avenida Trabalhador São-carlense. Ao entrar no estabelecimento, que estava cheio de clientes, a presença da onça causou pânico, levando as pessoas a acionarem imediatamente as autoridades competentes.

Ao chegarem ao local, bombeiros e policiais isolaram a área e orientaram que clientes e funcionários recuassem e evacuassem o comércio com segurança, evitando qualquer aproximação com o animal. A onça acabou se refugiando em um pequeno cômodo do estabelecimento, onde permaneceu acuada.

Diante da situação, o Corpo de Bombeiros não conseguiu realizar a captura do animal e acionou a Polícia Ambiental. Um veterinário especializado também foi chamado para realizar a sedação da onça-parda.

 Em contato com Parque Ecologico Municipal, os bombeiros fizeram acionamento da equipe especializada da Associação Mata Ciliar, que realizou a contenção química, captura e transporte seguro do felino para o município de Jundiaí/SP, onde a associação é sediada.
 

