sexta, 21 de novembro de 2025
Segurança

Olho de Águia auxilia Força Tática e irmãos são presos por tráfico no CDHU

21 Nov 2025 - 07h44Por Da redação
Na noite desta quinta-feira (20), equipes da Força Tática intensificaram o combate ao tráfico de drogas durante a Operação Saturação no conjunto habitacional CDHU, com apoio da equipe de monitoramento com drones do Copom “Olho de Águia”.

Durante a progressão pelo Condomínio 6, os policiais avistaram dois jovens que, ao notarem a aproximação das viaturas, tentaram fugir em direção ao Condomínio 5, carregando sacolas plásticas. Na tentativa de fugir, ambos arremessaram os objetos sobre uma casa de energia do local.

Os indivíduos — irmãos de 19 e 18 anos — foram rapidamente detidos. Ao recolher as sacolas, os policiais encontraram porções de drogas e dinheiro, confirmando a prática de tráfico na região.

A dupla foi conduzida ao Plantão Policial, onde permaneceu presa em flagrante.

 

