Óleo no asfalto provoca queda de motociclista na rotatória do shopping

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Uma jovem de 22 anos ficou ferida nesta noite de sexta-feira (22), após sofrer uma queda de moto na Avenida Bruno Ruggiero, próximo ao shopping.

De acordo com informações, a motociclista transitava pela via e ao fazer a rotatória para pegar a Avenida Parque Fehr, passou sobre uma mancha de óleo que havia no asfalto, a moto escorregou e ela foi ao chão.

O SAMU foi acionado e socorreu a vítima até a Santa Casa, com escoriações pelo corpo e trauma no joelho.

O Corpo de Bombeiros também esteve no local, espalhando serragem sobre o óleo, para evitar outros acidentes.

Leia Também