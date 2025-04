Oficial aposentado da PM fica preso nas ferragens após acidente na região do Terra Nova

Compartilhar no facebook

Crédito: Maycon Maximiano

Na tarde deste sábado, um acidente próximo ao bairro Terra Nova deixou um oficial aposentado da Polícia Militar ferido . Um motorista que seguia no sentido Santa Angelina acabou perdendo o controle do veículo após passar mal ao volante.

Segundo testemunhas que presenciaram o acidente, o veículo subiu no canteiro central e atravessou para a pista contrária, colidindo violentamente contra uma árvore. A árvore caiu sobre o carro, e populares que passavam pelo local ajudaram a remover a árvore e prestaram os primeiros socorros até a chegada das equipes de emergência.

O motorista ficou preso entre os pedais e a estrutura do carro, sofrendo fraturas no tornozelo e no fêmur. O Corpo de Bombeiros foi acionado. Foi necessário o uso de equipamento hidráulico Lucas liberar a vítima, que foi encaminhada consciente para a Santa Casa.

