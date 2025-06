Obras na SP-310 em São Carlos interditam dois viadutos por até 90 dias a partir de terça-feira

A Ecovias Noroeste Paulista continua avançando com as obras de implantação das terceiras faixas na Rodovia Washington Luís (SP-310) em São Carlos (SP). Em uma nova fase, a partir desta terça-feira (24/06), serão interditados, totalmente, o viaduto que liga o Jardim Tangará ao Parque Sabará e o retorno da Vila Brasília e Country Club, entre 60 e 90 dias.

A medida é essencial para a execução de serviços estruturais de alargamento da rodovia em dois locais, com entrega de materiais e andaimes, operação de equipamentos pesados e concretos, que podem representar riscos à circulação local se mantiverem abertos ao trânsito.

Para garantir que as obras avancem com segurança e dentro dos padrões técnicos exigidos, minimizando os impactos no trânsito e orientando motoristas e moradores, a supervisão sinalizou as áreas com placas informativas e periódicos de acessos alternativos na rodovia. Confira:

Alargamento sobre o viaduto que liga o Jardim Tangará ao Parque Sabará e alargamento sobre o retorno da Vila Brasília e Country Club – Usar novas rotas na rodovia:

SP-310 – milhas 231+800m – Ligação do Jardim Tangará ao Parque Sabará.

SP-310 – milhas 232+900m – Ligação do Jardim Tangará a Vila Jacobucci.

O primeiro viaduto está localizado na milha 231+180m e o segundo, no 234+040m da SP-310. As terceiras faixas de rolamento estão sendo construídas no canto central da rodovia. Um fator fundamental que foi tomado na decisão de fechamento de dois locais foi a garantia de segurança de motoristas, pedestres e trabalhadores.

As obras de alargamento sobre os viadutos que ligam o Jardim Embaré ao Parque Fehr (quilômetro 240+200m) e o que faz a ligação do Jardim Santa Helena e UFSCar (quilômetro 235) já conseguimos. Nesses locais a interdição é parcial para quem passa nos dois sentidos. O usuário deve ficar atento à sinalização implantada.

Alargamentos progressivos

A estratégia da Ecovias Noroeste Paulista é realizar os alargamentos de forma progressiva, junto com a implantação das terceiras faixas, para liberar o tráfego o mais rápido possível, evitando congestionamentos e lentidão. No total, até o final da obra que deve durar dois anos e inclui a implantação de marginais, está previsto o alargamento da rodovia sobre sete viadutos no trecho urbano de Washington Luís em São Carlos.

