Obra é furtada pela quarta vez em São Carlos

Uma obra localizada na Avenida José Antônio Santilli, em São Carlos, foi alvo de furto no final de semana. O caso foi registrado nesta sexta-feira (7) na Delegacia Eletrônica pela vítima, um homem de 45 anos, responsável pelo local.

Segundo o boletim de ocorrência, o cadeado tipo tetra da porta de um contêiner foi arrombado, permitindo o acesso ao interior do espaço. Do local, foram levadas duas betoneiras de grande porte, ambas de cor amarela, equipadas com motor elétrico preto.

De acordo com o responsável pela obra, este é o quarto furto semelhante registrado no mesmo endereço. Há suspeita de participação de ex-funcionários, que teriam conhecimento da rotina do local e da ausência de trabalhadores aos finais de semana, período em que os furtos vêm ocorrendo.

O caso foi registrado como furto consumado e será investigado pela Polícia Civil.

