O que se sabe sobre a prisão de casal de advogados no Damha II

Policiais deixando o Damha II e no detalhe o casal de advogados - Crédito: Lourival IZaque

Uma grande operação policial resultou na prisão de um casal de advogados acusado de ser o mandante de um duplo homicídio que chocou o interior paulista. H.P.B., de 44 anos, e sua esposa F.M.T.B., de 47 anos, foram detidos em sua residência no Condomínio Damha II, em São Carlos. Eles são suspeitos de arquitetar e encomendar o assassinato do casal de empresários José Eduardo Ometto e Rosana Ferrari donos de uma escola infantil em Araraquara.

O crime teria ocorrido na tarde do dia 4 de abril, quando as vítimas saíram de Araraquara com destino a uma chácara de sua propriedade na zona rural de São Pedro. No trajeto, pararam em um sítio também pertencente a elas, onde foram vistas pela última vez, acompanhadas de um dos investigados. Na mesma noite, o veículo do casal foi levado até a chácara e abandonado com os corpos em seu interior. Parentes afirmaram à polícia que a forma como o carro foi conduzido indicava que não era dirigido por nenhuma das vítimas. Além disso, o alarme da casa não foi desativado, e o carro ainda continha um cooler com alimentos perecíveis, indicando que os empresários nunca chegaram a desembarcar.

Os corpos foram localizados apenas na noite de domingo, 6 de abril, dentro da caminhonete. A investigação foi considerada complexa e minuciosa. Segundo apurado, o motivo do crime seria patrimonial. Os advogados, que eram representantes legais das vítimas em diversos processos, teriam aplicado um golpe milionário utilizando documentos falsos, como guias DARE (utilizadas para o pagamento de custas judiciais), comprovantes de pagamento e até uma decisão judicial falsificada.

Com esses documentos fraudulentos, os suspeitos induziram o casal a depositar mais de R$ 2,8 milhões em "despesas processuais inexistentes". Além disso, sob o pretexto de realizar uma "proteção patrimonial", teriam se apropriado de cerca de R$ 12 milhões em imóveis da família. Após toda a expropriação, segundo as investigações, o casal de advogados teria decidido eliminar as vítimas para encobrir os crimes.

Outros dois suspeitos foram presos na operação: C.C.L.O., de 57 anos, e E.J.V., de 54 anos, apontados como os executores do duplo homicídio e da ocultação dos cadáveres. A polícia acredita que eles foram contratados diretamente pelos advogados para realizar o crime.

Mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em São Carlos e Praia Grande, inclusive no escritório de advocacia do casal investigado. A Justiça também determinou o sequestro de bens e o bloqueio das contas bancárias de todos os envolvidos. A Polícia Civil segue investigando para identificar se há outros participantes no esquema criminoso.

Leia Também