Número de homicídios aumenta em São Carlos; roubos e furtos de veículos registram queda

Movimentação policial no local do segundo homicídio registrado no bairro Cidade Aracy - Crédito: arquivo SCA

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) divulgou nesta segunda-feira (31) as estatísticas da criminalidade referentes ao mês de fevereiro no estado de São Paulo. Em São Carlos, os dados mostram um aumento no número de homicídios em comparação ao mês de janeiro.

De acordo com o levantamento, a cidade registrou dois homicídios em fevereiro, enquanto em janeiro nenhum caso havia sido contabilizado. Além disso, houve um crescimento no número de tentativas de homicídio, que passaram de um caso em janeiro para dois em fevereiro. O número de latrocínios (roubo seguido de morte) também aumentou, saindo de zero para um caso no último mês.

Por outro lado, alguns índices apresentaram queda. O número de roubos caiu de 36 para 20, assim como os furtos, que passaram de 255 para 234. Casos de estupro permaneceram estáveis, com dois registros em cada mês, enquanto os estupros de vulnerável reduziram de sete em janeiro para dois em fevereiro.

Os números referentes a crimes contra o patrimônio também mostraram melhora. O roubo de veículos passou de seis casos em janeiro para cinco em fevereiro, e os furtos de veículos tiveram leve redução, de 50 para 49 ocorrências.

