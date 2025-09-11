(16) 99963-6036
Mulher é esfaqueada pelo ex-namorado e agressor é preso

11 Set 2025 - 07h05Por Da redação
Uma mulher foi esfaqueada pelo ex-namorado na madrugada desta quinta-feira (11), no bairro Jardim Hikare, em São Carlos. O caso ocorreu por volta da 1h450, na Rua Pedro Cavarete.

Segundo informações do boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas via Copom após denúncia de que uma pessoa havia sido ferida por faca. No local, os policiais encontraram a vítima, de 43 anos, com um golpe de faca no abdômen. Ela informou que o autor da agressão era seu ex-companheiro.

O suspeito, de 47 anos, foi localizado ainda na cena do crime. Com ele, os policiais apreenderam duas facas. A vítima recebeu atendimento da Unidade de Suporte Avançado, sendo encaminhada à Santa Casa, onde permanece em observação.

O acusado foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde o delegado registrou a ocorrência de lesão corporal. O homem permaneceu preso, à disposição da Justiça.

