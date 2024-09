Novo incêndio atinge mata no Arace de Santo Antônio

SIGA O SCA NO

Crédito: WhatsApp SCA

Um novo incêndio de grandes proporções atingiu uma mata no Arace de Santo Antônio na tarde desta terça-feira (3). As chamas se alastraram rapidamente, consumindo a área que fica na entrada do bairro.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Grupamento Rural da Guarda Municipal foram para atender a ocorrência.

Ontem, uma queimada atingiu uma área de 30 mil m2 no mesmo local.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas

Leia Também