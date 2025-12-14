Notebook em assistência técnica leva PM a autor de furto em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

A Polícia Militar recuperou um notebook e um tablet na noite deste sábado (13), em São Carlos. A ação teve início por volta das 19h15, após acionamento via COPOM, que informou sobre a localização de um notebook furtado no dia anterior.

Segundo a PM, o rastreamento do equipamento apontou um endereço no bairro Cidade Aracy I. No local, os policiais constataram que o notebook estava em uma assistência técnica. O proprietário do estabelecimento informou que o aparelho havia sido deixado para formatação por um homem.

Com apoio do Comando de Força Patrulha e da equipe do Tático, os policiais se deslocaram no bairro Antenor Garcia, onde o suspeito foi localizado e abordado.

Durante a abordagem, o homem, de 40 anos, confessou o furto e relatou que o tablet estava em sua residência. O objeto foi entregue de forma espontânea aos policiais e também recuperado.

A ocorrência foi apresentada no Centro de Polícia Judiciária (CPJ). O delegado de plantão registrou boletim de ocorrência por furto. Os objetos recuperados foram devolvidos à vítima, e o autor foi indiciado e liberado após os procedimentos legais.

