Netto pede rigorosa investigação sobre furto no Luisão

A Prefeitura de São Carlos lamenta o ocorrido no início da noite desta quarta-feira (26/02), quando o jogo entre Grêmio São-carlense X Jabaquara de Santos, partida válida pela fase de classificação do Campeonato Paulista da Série A4, precisou ser adiada em virtude de furtos de cabos elétricos das torres de iluminação do Estádio Municipal Professor Luís Augusto de Oliveira - Luisão. O prefeito Netto Donato, que estava no Estádio, acionou imediatamente as forças de segurança da cidade e solicitou a Polícia Civil uma investigação rigorosa da ocorrência, uma vez que há suspeita de sabotagem.

"É lamentável este ato criminoso, principalmente por vivermos um momento ímpar de união em prol de São Carlos, através do Esporte, da vitrine que o Campeonato Paulista nos proporciona com a participação do Grêmio e seus atletas, trazendo visibilidade para a cidade. No momento em que a cidade se une para apoiar o time nessa fase de classificação, inclusive com uma campanha solidária de arrecadação de alimentos para que o Fundo Social de Solidariedade possa montar cestas básicas para ajudar a população em vulnerabilidade, resolvem furtar parte da fiação do Estádio poucas horas antes do jogo. Precisamos de uma resposta rápida para o público que foi até ao estádio prestigiar o Grêmio e ajudar quem mais precisa", ressaltou o prefeito de São Carlos, solicitando que população apoie o time da cidade nas últimas rodadas do campeonato comparecendo ao estádio.



De acordo com o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, foram furtados 500 metros de cabos elétricos que levam energia até as torres para acionamento dos refletores. "A Guarda Municipal foi chamada, fez o boletim de ocorrência e acionou a DIG, que compareceu no local. A perícia também foi acionada e a ocorrência será apresentada nesta quinta-feira, dia 27 de fevereiro, na Delegacia de Investigações Gerais, que fará as diligências e investigações".



Por determinação da Federação Paulista de Futebol, a partida entre Grêmio São-Carlense x Jabaquara de Santos será disputada nesta quinta-feira (27/02), a partir das 15h, no Estádio Municipal Professor Luís Augusto de Oliveira. Os torcedores podem levar 1 Kg de alimento não perecível que o Fundo Social de Solidariedade estará no local recebendo as doações.

