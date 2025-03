Neto danifica casa e ameaÃ§a avÃ³ no Jardim Zavaglia

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de violência doméstica foi registrado por volta das 12h30 na CPJ e o responsável seria um jovem de 19 anos que estaria danificando a casa onde mora e ainda, não satisfeito, ameaçou a avó, de 70 anos.

A vítima, que reside no Jardim Zavaglia, relata que o acusado seria usuário de drogas e com frequência fica agressivo quando contrariado e neste domingo, 16, ela teria saído e levou o celular. Porém, o neto que teria um compromisso, teria deixado o alarme no aparelho para acordá-lo.

Quando a mulher retornou, notou a casa toda danificada e o neto teria se apossado do seu celular e não queria devolver. Com medo, ela afirmou que se trancou no quarto até a chegada do seu filho, que pegou o celular do neto e devolveu. A vítima posteriormente foi à CPJ e solicitou medida protetiva contra o neto, solicitando que ele deixe a casa.

