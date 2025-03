Muralha Paulista: oito pessoas procuradas pela JustiÃ§a jÃ¡ foram capturadas

São Carlos tem sido palco de ações intensificadas do Muralha Paulista, que já resultaram na captura de oito pessoas procuradas pela Justiça. A iniciativa, promovida pelas forças de segurança, tem como objetivo coibir crimes e localizar indivíduos com mandados de prisão em aberto. O programa foi interligado ao município no último dia 12 de fevereiro. São Carlos se tornou o primeiro município fora da capital paulista a utilizar o reconhecimento facial para reforçar a segurança pública.



De acordo com a Guarda Municipal, as prisões ocorreram durante alertas do sistema e abordagens estratégicas em pontos críticos da cidade. Os detidos eram procurados por diversos crimes, incluindo roubo, tráfico de drogas violência doméstica, falta de pagamento de pensão alimentícia e furto. Alguns deles estavam foragidos há meses, e suas capturas representam um avanço significativo no combate à criminalidade local.



De acordo com o comandante da Guarda Municipal, Célio Ramos, outras duas pessoas foram liberadas. “Um veículo passou pelas câmeras linkadas ao Muralha Paulista, gerando um alerta no Centro de Controle Operacional (CCO) da Guarda Municipal, imediatamente as equipes fizeram um patrulhamento e conseguiram abordar o veículo, porém o condutor do veículo não se tratava do proprietário que tinha pendência judicial, sendo apenas um terceiro que comprou esse carro, mas que ainda não tinha feito a transferência de propriedade. Nessa semana o sistema emitiu um alerta, indicando que uma pessoa de São Paulo que constava no sistema como foragida estava em São Carlos. Imediatamente os agentes fizeram a abordagem e encaminharam a pessoa para a Central de Polícia Judiciária (CPJ). No local a pessoa apresentou documentos de identificação divergentes da pessoa que o sistema acusou. O Delegado de plantão optou pela liberação. Vamos lembrar que o sistema opera com 95% de exatidão”, disse o comandante.



Além das prisões, a operação reforça o patrulhamento ostensivo e a fiscalização de veículos, aumentando a sensação de segurança na população. "Estamos intensificando o trabalho para garantir que foragidos não tenham espaço para agir em nossa cidade. O Muralha Paulista é um esforço conjunto para tornar São Carlos um lugar mais seguro", destacou o prefeito Netto Donato.

“A minha expectativa é que novas prisões ocorram nos próximos dias, à medida que o cerco contra o crime se fortalece. O sistema de reconhecimento biométrico exige um alto nível de precisão para a emissão de alertas, mas não dispensa a necessidade de confirmação humana por meio de procedimentos pré-estabelecidos. Em caso de dúvidas fundamentadas sobre a identidade da pessoa, considerando o risco de crimes, a verificação deve ser realizada independentemente da existência de alertas biométricos. O procedimento legal a ser seguido é a confirmação da identidade nos sistemas disponíveis na Delegacia da Polícia Civil. A Operação Muralha Paulista continuará atuando de forma incisiva para garantir a segurança dos cidadãos de São Carlos”, garantiu o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki.



O Muralha Paulista está integrado ao sistema Cortex, que reúne uma base de dados nacional e é operacionalizado pelo centro de fusão de dados (“fusion center”) da Secretaria de Segurança Pública. Com essa tecnologia, é possível reconhecer procurados pela Justiça, identificar veículos furtados ou roubados e localizar pessoas desaparecidas.

