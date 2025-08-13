(16) 99963-6036
quarta, 13 de agosto de 2025
Muralha Paulista ajuda a prender procurado por falta de pagamento de pensão

13 Ago 2025 - 09h08Por Da redação
Guarda Municipal - Crédito: Arquivo/São Carlos AgoraGuarda Municipal - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Na manhã desta terça-feira (12), um homem foi detido pela Guarda Municipal no cruzamento da Avenida São Carlos com a Rua General Osório, na região central da cidade, após ser identificado pelo sistema de reconhecimento facial Muralha Paulista.

De acordo com informações da ocorrência, as câmeras apontaram que havia contra ele um mandado de prisão civil expedido pela 2ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de São Carlos. Os guardas municipais foram acionados pela Central de Controle Operacional e realizaram a abordagem no local indicado.

Durante o procedimento, um familiar do detido compareceu à delegacia e foi informado sobre a prisão. O homem passou por exame no Instituto Médico Legal e, em seguida, as medidas legais de praxe foram adotadas.

