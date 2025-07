Muralha Paulista: 25 pessoas procuradas pela Justiça foram capturadas desde início do programa

CCO Guarda Municipal - Crédito: arquivo

Desde fevereiro, São Carlos tem se destacado no cenário da segurança pública com a implementação do sistema Muralha Paulista, que combina reconhecimento facial, dados integrados e operações táticas para localizar indivíduos com pendências judiciais. A tecnologia, operando com 95% de exatidão, já permitiu a captura de 25 pessoas procuradas pela Justiça. Na manhã desta segunda-feira (14/07), por exemplo, uma prisão foi efetuada após o sistema identificar um indivíduo com mandado de prisão. A Guarda Municipal foi acionada, realizou a abordagem e encaminhou o suspeito a Central de Polícia Judiciária, onde a prisão foi ratificada e o homem recolhido ao Centro de Triagem.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal, Célio Ramos, “a tecnologia é uma aliada poderosa, mas é a ação estratégica das equipes que garante a efetividade do programa”.

O secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, reforça que as operações seguirão firmes. “Com ações incisivas para tornar a cidade cada vez mais segura”.

O Muralha Paulista funciona como uma barreira inteligente contra o crime, reconhecendo foragidos, identificando veículos furtados e até localizando pessoas desaparecidas.

Leia Também