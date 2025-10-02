Mulheres são presas com 162 garrafas de whisky falsificado e encaminhadas à cadeia de São Carlos

Bebidas falsificadas apreendidas - Crédito: SCA

Na noite desta quarta-feira (1º), por volta das 21h30, a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) realizou a abordagem de um veículo Kia Sportage na altura do km 310 da Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), pista norte, durante patrulhamento. Durante a vistoria no automóvel, ocupado por duas mulheres, foram localizadas 162 garrafas de bebidas alcoólicas do tipo whisky de diversas marcas conhecidas, entre elas Red Label, Black Label, Double Black, Buchanan's, Old Parr, White Horse, Chivas e diferentes rótulos de Jack Daniel's. Nenhuma das mercadorias possuía documentação fiscal e apresentavam sinais de contrafação.

As ocupantes relataram que adquiriram os produtos em uma tabacaria localizada na Galeria Pagé, no bairro do Brás, em São Paulo, pelo valor de R$ 9.760,00, e que o destino final seria a cidade de Guariba (SP), onde possuem uma adega.

Representantes das associações AACS (Alliance Against Counterfeit Spirits) e ABRABE (Associação Brasileira de Bebidas) foram acionados e, após análise das imagens das garrafas e rótulos, confirmaram a falsificação, destacando que alguns dos rótulos apreendidos sequer estão disponíveis para comercialização no Brasil.

Diante da constatação, foi dada voz de prisão em flagrante às duas ocupantes do veículo, pelo crime previsto no artigo 272 do Código Penal (falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância alimentícia ou medicinal). A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Matão, onde o delegado de plantão lavrou o auto de prisão.

As mulheres foram encaminhadas posteriormente à cadeia pública de São Carlos. A condutora do veículo já possuía antecedentes criminais pelo mesmo artigo e também por estelionato, enquanto a passageira não tinha registros anteriores.

