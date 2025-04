Mulheres são flagradas comprando drogas no São Carlos V

Crédito: Maycon Maximino

Uma ação da Guarda Municipal resultou na apreensão de drogas e na condução de dois adolescentes por ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes.

A ocorrência foi registrada na noite desta quinta-feira, 17, na Rua José Quatrochi, no bairro São Carlos V. Durante patrulhamento de rotina, o Grupo de Apoio Motorizado, o GAM, flagrou um veículo parado em atitude suspeita. Um dos indivíduos entregava algo ao passageiro de um carro.

Diante da suspeita e por se tratar de um ponto conhecido pelo tráfico de drogas, os agentes realizaram a abordagem. Com dois adolescentes, foram encontradas porções de substâncias análogas a entorpecentes, dinheiro e uma máquina de cartão. Já com as ocupantes do veículo, nada de ilícito foi localizado.

Durante entrevista, as mulheres admitiram que foram ao local para comprar 20 reais em maconha. Em buscas nas proximidades, os guardas encontraram uma sacola com uma grande quantidade de drogas: 40 porções de skank, 29 de maconha, 5 comprimidos de êxtase, além de cocaína, outras substâncias sintéticas, um celular, outra máquina de cartão e R$ 86,45 em dinheiro.

Os dois menores assumiram a prática do tráfico e foram conduzidos ao Centro de Polícia Judiciária, o CPJ, onde a autoridade policial registrou o boletim de ocorrência como ato infracional por tráfico de drogas. As ocupantes do veículo foram ouvidas como testemunhas e liberadas em seguida. Já os adolescentes foram entregues aos seus responsáveis.

Leia Também