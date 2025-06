Mulheres furtam produtos de higiene pessoal em farmácia no Centro

Crime de roubo foi registrado no plantão policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Duas mulheres furtaram diversos produtos de higiene pessoal de uma farmácia localizada na Avenida São Carlos, no Centro da cidade, na noite do último sábado (28).

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia Eletrônica, as suspeitas — já conhecidas por praticarem furtos em outras unidades da mesma rede — entraram no estabelecimento por volta das 20h53 e subtraíram nove shampoos da linha Siàge, um kit da mesma linha e dois shampoos da linha Clear, todos com 400 ml. Nenhuma delas foram detidas.

Leia Também