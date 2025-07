Mulheres denunciam agressões e ameaças em bar de São Carlos

Plantão Policial -

Duas mulheres registraram um boletim de ocorrência na madrugada deste domingo (20), relatando terem sido vítimas de agressões, injúrias e ameaças dentro de um bar localizado no Jardim Novo Horizonte, em São Carlos.

Segundo as vítimas, o caso ocorreu por volta das 2h da manhã no interior do estabelecimento. Elas afirmam que foram atacadas por outra frequentadora dentro do banheiro do local, onde uma delas teve um copo de cerveja jogado contra a cabeça e, em seguida, foi alvo de tentativa de agressão física. A situação foi contida inicialmente por uma das vítimas, mas a confusão escalou.

Ainda conforme o relato, os seguranças do local intervieram, porém, segundo o registro policial, de forma parcial em favor da autora da agressão. As vítimas alegam que foram ofendidas com xingamentos como “vagabundas”, foram agarradas pelos braços e retiradas à força do recinto. Uma delas teve partes de suas roupas rasgadas durante a ação.

Elas afirmam possuir um vídeo que registra parte da confusão e foram orientadas a apresentá-lo na delegacia responsável para continuidade das investigações. Apesar do ocorrido, não houve registro de lesões corporais aparentes.

O caso foi registrado como injúria, injúria real e ameaça, e será apurado pela Polícia Civil.

