Mulher vítima de cárcere privado é resgatada com os filhos em São Carlos

Caso foi atendido pelo Conselho Tutelar de São Carlos - Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher e seus dois filhos, de 4 e 6 anos, foram resgatados na tarde deste domingo (19) em São Carlos, após denúncia de violência doméstica e cárcere privado. O caso mobilizou o Conselho Tutelar, a Guarda Municipal e a Polícia Militar.

Segundo relatou a conselheira tutelar Ariane Fondato, a mãe entrou em contato com o Conselho pedindo que as crianças fossem recolhidas, dizendo que não aguentava mais a situação e que sofria agressões junto com os filhos.

“Ela chorava muito ao telefone e dizia que precisava entregar as crianças, pois o marido, que é usuário de drogas e padrasto dos meninos, a agredia constantemente e também batia nos filhos”, contou Ariane.

A conselheira relatou que, diante do desespero da mulher, acionou a Polícia Militar e se dirigiu ao endereço. “Quando chegamos, ela estava na garagem com as duas crianças e uma mala com os pertences delas. Estava em prantos e explicou que vivia em cárcere privado. O agressor a mantinha presa em casa e usava as crianças como forma de garantir que ela não fugisse. Disse ainda que, durante uma discussão, ele afirmou que a mataria, junto com os filhos, quando acordasse.”

No local, foram constatadas marcas de agressões tanto na mãe quanto nas crianças. “Ela mostrava hematomas pelo corpo, e os meninos também estavam com marcas de chineladas e fios no rosto e nas costas”, acrescentou Ariane.

O caso foi apresentado no Plantão Policial, onde o delegado João Fernando Batista ratificou a prisão em flagrante do agressor, que já possuía antecedentes por violência doméstica e estava em liberdade provisória por uma outra medida da Lei Maria da Penha.

A mulher e os filhos foram encaminhados a um abrigo sigiloso e deverão ser transferidos posteriormente para a cidade de origem da família.

O Conselho Tutelar acompanha o caso e reforça que denúncias de violência doméstica podem ser feitas pelos números 190 (Polícia Militar), 153 (Guarda Municipal).

