Mulher vai até cachoeira e tem moto furtada em São Carlos

Uma mulher de 32 anos teve sua motocicleta furtada na tarde de domingo (9) na região rural de São Carlos, próximo à Fazenda Santana, às margens da rodovia SP-215.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que, por volta das 14h, foi até a cachoeira da fazenda utilizando sua motocicleta Honda/CG 160 Fan preta, placa TKL2H07, que foi deixada travada e estacionada nas imediações. Quando retornou, cerca de duas horas depois, o veículo não estava mais no local.

A mulher informou que o tanque da moto estava cheio e apresentava um pequeno dano no lado direito. As chaves e documentos permanecem com a proprietária, e não há suspeitos identificados até o momento.

O caso foi registrado como furto de veículo e será investigado pelo 2º Distrito Policial de São Carlos.

