Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma Twister preta, placa MCL-3458 foi furtada na tarde/noite desta segunda-feira, 19, na rua Padre Teixeira, no centro de São Carlos.

O auxiliar de cozinha de 24 anos relatou em boletim de ocorrência que costuma ir trabalhar com a moto e a deixa estacionada nas proximidades do serviço. No dia do furto, deixou o veículo às 13h30 e ao retornar, às 23h, notou que tinha sido levado.

