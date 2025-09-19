(16) 99963-6036
sexta, 19 de setembro de 2025
Segurança

Mulher transfere R$ 10 mil e descobre fraude em negociação de veículo

19 Set 2025 - 09h42Por Da redação
Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos AgoraPlantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Uma mulher de 48 anos procurou a Delegacia de Polícia na noite de quinta-feira (18) para registrar ter sido vítima de um golpe envolvendo a compra de um veículo Jeep Compass anunciado em uma rede social.

De acordo com o boletim de ocorrência, ela viu a oferta do automóvel em um perfil no Facebook e entrou em contato com o suposto vendedor, que se apresentou como advogado. O homem alegou que teria recebido o carro em uma ação trabalhista e pediu R$ 10 mil de adiantamento para “segurar” a venda, cujo valor total seria de R$ 37 mil.

A vítima chegou a conferir o veículo pessoalmente, que estava sob posse de outro homem, e posteriormente realizou a transferência via PIX do valor solicitado. No entanto, durante a continuidade da negociação, descobriu que o automóvel estava sendo vendido por R$ 64 mil, valor muito acima do que havia combinado. Nesse momento, percebeu que havia sido enganada.

 

