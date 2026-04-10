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sexta, 10 de abril de 2026
Segurança

Mulher tem redes sociais hackeadas e perde dinheiro em golpe online na Vila Monteiro

10 Abr 2026 - 08h42Por Jessica Carvalho R.
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Golpe celular - Crédito: FreepikGolpe celular - Crédito: Freepik

Uma moradora de São Carlos foi vítima de um golpe virtual que envolveu a invasão de suas redes sociais e o esvaziamento de sua conta bancária. 

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu na tarde do dia 9 de abril, na região da Vila Monteiro. A vítima,  teria perdido o controle do próprio celular e das contas em aplicativos como WhatsApp e Facebook, que passaram a ser utilizados por terceiros.

Segundo o relato, mensagens começaram a ser enviadas aos contatos da vítima, incluindo familiares, com pedidos de ajuda financeira. Um dos familiares estranhou a situação e entrou em contato diretamente com ela, que afirmou não ter enviado nenhuma das mensagens.

Ainda conforme o registro, além da invasão das redes sociais, a conta bancária da vítima na Caixa Econômica Federal foi acessada indevidamente e praticamente todo o saldo foi retirado, restando apenas cerca de R$ 30.

Sem acesso ao celular, senhas e demais dados, a própria vítima não conseguiu registrar a ocorrência, que foi feita por um familiar em seu nome.

 

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