Mulher tem dedos esmagados em acidente de trabalho na região do bairro Samambaia

Equipes no local - Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 47 anos ficou ferida em um acidente de trabalho na rua Pedro Muszkat, na região do bairro Samambaia, em São Carlos.

Segundo informações, ela manuseava um cilindro quando teve as falanges dos dedos da mão esquerda esmagadas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu retirar a mão da vítima do equipamento, realizando os primeiros atendimentos e imobilização do membro até a chegada do SAMU.

A mulher foi encaminhada consciente para a Santa Casa com ferimentos nas falanges dos três dedos atingidos.

