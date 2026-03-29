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domingo, 29 de marÃ§o de 2026
SeguranÃ§a

Mulher tem celular furtado apÃ³s ser ameaÃ§ada em ponto de Ã´nibus

29 Mar 2026 - 10h31Por Da redaÃ§Ã£o
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PlantÃ£o Policial - CrÃ©dito: Arquivo/SÃ£o Carlos AgoraPlantÃ£o Policial - CrÃ©dito: Arquivo/SÃ£o Carlos Agora

 

Uma mulher de 52 anos foi vítima de furto e ameaça na tarde da última quinta-feira (27), em um ponto de ônibus localizado na Rua Episcopal, na região da Vila Monteiro, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima aguardava o transporte público quando foi abordada por uma pessoa desconhecida, descrita como uma mulher trans. A autora teria segurado o braço da vítima e feito ameaças, dizendo que iria agredi-la.

Assustada, a mulher tentou se afastar, mudando de lugar no ponto, porém foi novamente seguida e abordada. Ainda segundo o relato, a suspeita continuou com as ameaças e comportamento agressivo, o que pode ter sido utilizado para distrair a vítima.

Ao embarcar no ônibus, a mulher percebeu que sua bolsa estava aberta e constatou o furto de seu celular, um aparelho Samsung A35, avaliado em cerca de R$ 2.500.

A vítima informou ainda que não sabe se a autora agiu sozinha. O caso foi registrado como furto consumado e ameaça no plantão policial de São Carlos. Até o momento, ninguém foi identificado.

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