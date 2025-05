Mulher solicita medida protetiva após ser agredida por companheiro no Cidade Aracy

Compartilhar no facebook

Viatura plantão policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 31 anos solicitou uma medida protetiva após ser agredida por seu companheiro, no final da tarde de sexta-feira (09), no Cidade Aracy.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima e o acusado estão juntos há sete anos e têm um filho da mesma idade, e na noite anterior ao dia dos fatos, eles tiveram uma discussão por ele ter levado para a residência onde vivem, um amigo com quem ela tem desavenças.

No dia seguinte, ele fez várias ligações para ela, dando continuidade à discussão, e quando chegou em casa, no final do dia de trabalho, descobriu que ele não havia ido trabalhar e que passou o dia todo bebendo.

A discussão iniciou-se novamente e ele a agrediu, com tapas, chutes e puxões de cabelo, na presença do filho deles.

Ela acionou a Polícia Militar, mas ao saber disso, ele fugiu e ela compareceu ao plantão policial, onde registrou a ocorrência e solicitou medida protetiva, optando por separar-se dele, pois segundo ela, as agressões são frequentes.

A vítima precisou procurar socorro na UPA do Cidade Aracy, e o autor não foi localizado.

