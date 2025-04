Mulher sofre queimaduras após ser atingida por óleo quente jogado por vizinha

Compartilhar no facebook

UPA Vila Prado -

Um boletim de ocorrência versando sobre lesão corporal foi registrado no começo da tarde desta terça-feira, 15, na CPJ. O caso teria ocorrido no final da tarde do dia anterior, em um bloco de apartamentos na Vila Brasília.

Uma mulher de 42 anos disse que sua vizinha teria jogado óleo quente que estaria em uma leiteira, causando queimaduras em seu braço esquerdo, sendo necessária ser socorrida à UPA Vila Prado.

A vítima disse que ela e a vizinha já se desentenderam, porém nunca teria revidado tais ofensas. Os motivos que levaram a acusada a jogar óleo quente na desafeta, serão apurados pela Polícia Civil.

