Mulher sofre queda de moto após ser fechada no Centro

Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 36 anos ficou ferida no final da tarde desta sexta-feira (14), após sofrer uma queda com sua motocicleta, na Avenida Doutor Carlos Botelho, entre as ruas Episcopal e São Joaquim, no Centro.

Segundo informações, a vítima transitava pela via quando foi fechada por um Fiat Mobi, e na tentativa de evitar uma colisão, jogou a moto em direção à calçada, onde acabou batendo e caindo.

Ela sofreu um trauma no ombro e recebeu os primeiros atendimentos pelo Corpo de Bombeiros, que estava passando pelo local, e depois foi encaminhada à Santa Casa pelo SAMU.

