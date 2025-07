Mulher sofre parada cardíaca após engasgar e é salva por ação rápida de familiares e socorristas

Mulher foi levada pelo cunhado até o quartel do Corpo de Bombeiros - Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher foi salva após sofrer uma parada cardiorrespiratória (PCR) ao se engasgar durante o café da manhã, no bairro Vila Brasília, em São Carlos.

Segundo informações, o cunhado da vítima estava com ela no momento em que tudo aconteceu. Ele relatou que a mulher se engasgou com um pedaço de pão e, em seguida, entrou em parada cardíaca. Rapidamente, ele colocou a vítima em seu carro e a levou até a base do Corpo de Bombeiros, que fica nas proximidades.

Ao chegar no local, os bombeiros foram informados da situação e iniciaram imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP). Simultaneamente, a Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU foi acionada e deslocou-se até a base dos bombeiros.

Graças à ação rápida e coordenada entre o cunhado, a equipe do Corpo de Bombeiros e os profissionais da USA, foi possível reverter o quadro de parada cardíaca. A vítima foi entubada ainda no local e encaminhada com vida à Santa Casa de São Carlos.

Conforme informações preliminares, a mulher já possuía problemas de saúde. Seu estado de saúde atualizado ainda não foi divulgado.

