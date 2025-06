Mulher sofre golpe após falsa entrega de flores e tem cartões de crédito usados em São Carlos

Crédito: Procon/MT

Uma mulher foi vítima de um golpe após receber uma ligação informando que ganharia flores de presente e precisaria pagar uma taxa de R$ 7,50 para a entrega. O caso foi registrado nesta quarta-feira (25) no Plantão Policial de São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que no dia 19 de junho, data de seu aniversário, foi informada por uma suposta floricultura que receberia flores em seu endereço. A ligação mencionava o número incorreto do imóvel e pediu o ajuste para a entrega correta. Em seguida, o entregador pediu que o pagamento da taxa fosse feito com cartão de crédito, sem a necessidade de senha.

Apesar de tentativas de cobrança não concretizadas, a vítima acabou ficando nervosa e pediu para não continuar com a transação. Mais tarde, ao verificar mensagens no celular, percebeu uma comunicação do banco informando o bloqueio de seus cartões de crédito e débito.

Em contato com a instituição, a vítima foi informada de que não constava nenhuma transação. No entanto, ao verificar novamente o extrato, constatou três débitos não autorizados, nos valores de R$ 966,66, R$ 977,77 e R$ 988,88.

