Mulher sofre ferimentos graves após ser atropelada por motociclista embriagado no Abdelnur

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um atropelamento resultou em uma mulher com ferimentos graves por volta das 19h30 deste domingo, 28, na rua Lúcia A. S. Cândido, no Residencial Eduardo Abdelnur. O causador do acidente, um motociclista de 23 anos, estaria com uma moto emprestada e foi acusado de embriaguez. Por fim, preso em flagrante.

Segundo consta em boletim de ocorrência, o motociclista estaria em um churrasco e por motivos pessoais, pegou a moto de uma pessoa emprestada e saiu para uma volta quando, segundo ele, uma mulher teria atravessado a rua e foi atingida pela moto.

A mulher foi socorrida pelo Samu e encaminhada à Santa Casa e informações dos profissionais de saúde que a atenderam, teria sofrido traumatismo craniano e em estado grave, passou por procedimento cirúrgico e corre risco de morte.

Já o motociclista foi detido por PMs que foram solicitados via Copom e apuraram que pessoas queriam agredi-lo após o acidente. Consta ainda que a moto, foi retirada do local por terceiros.

Já o motociclista foi detido e encaminhado à CPJ e após passar pelo teste de bafômetro, constou estar embriagado e após ser autuado em flagrante, foi recolhido ao centro de triagem.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também