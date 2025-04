Mulher se confunde e agride pessoa errada no Douradinho

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de lesão corporal foi registrado em boletim de ocorrência por volta das 18h30 desta terça-feira, 22, na CPJ e pelas versões narradas, uma mulher de 36 anos e seu filho de 13 anos, são acusados de agredir uma universitária de 25 anos no Parque Douradinho. Porém, os agressores teriam cometidos atos de violência contra uma pessoa que nada tinha a ver.

No documento policial, a vítima relata que teria saído de casa para ir à universidade e ao retornar para pegar uma lanterna, pois seu veículo teria dado problema e o seu pai observava qual seria, ao chegar no portão foi agredida a socos e puxões de cabelo pela mãe e filho. Caiu no chão e sofreu várias escoriações pelo corpo.

A universitária, perante às autoridades policiais, não soube informar porque teria sido agredida, pois nada fez contra a acusada.

Questionada, a agressora disse que uma vizinha teria discutido com ela após queda de tijolos do muro de um terreno e a filha da vizinha teria mandado a agressora “ir dormir”. Alterada e acreditando que tal fala fora feita pela universitária, se descontrolou e partiu para cima da vítima agredindo-a juntamente com o filho. Afirma a mulher, entretanto, que a vítima a teria ofendido verbalmente e com a ajuda do filho, teria dado socos e puxões de cabelo na desafeta. Na CPJ assumiu a agressão, porém confessou que atingiu a pessoa errada. Estaria arrependida por ter agindo sob impulso.

