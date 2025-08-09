(16) 99963-6036
sábado, 09 de agosto de 2025
Segurança

Mulher se apodera de creme de mais de R$ 250 em farmácia e foge sem pagar em São Carlos

09 Ago 2025 - 09h42Por Da redação
Na tarde de sexta-feira (8), uma farmácia localizada na Avenida São Carlos, região central da cidade, foi alvo de furto.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 16h30, uma mulher com cabelo preto, vestindo blusa marrom e calça jeans, entrou no estabelecimento simulando ser cliente. Ela teria colocado um creme da marca Vichy Body Serum, avaliado em R$ 254,99, dentro de uma bolsa, enquanto carregava também uma cesta de compras da loja.

Ao se dirigir ao caixa, a suspeita afirmou que iria até o carro buscar o cartão de pagamento, mas não retornou. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança, e as imagens deverão ser entregues à Delegacia responsável para auxiliar nas investigações.

O caso foi registrado como furto e encaminhado para a unidade policial da área, que dará continuidade às apurações para identificar a autora.

