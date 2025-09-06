Mulher registra BO após ser atacada por cão no Jardim Pacaembu

Dentes de cachorro [imagem ilustrativa] - Crédito: Pixabay

Uma jovem de 24 anos registrou boletim de ocorrência após ser atacada por um cachorro na tarde desta sexta-feira (5), na Rua Goiás, no Jardim Pacaembu, em São Carlos.

De acordo com o relato, o animal, que circula frequentemente pela rua sem cuidados, mordeu a vítima. Ela informou ainda que o cão não possui vacinas, já teria mordido outras pessoas e costuma ameaçar atacar outros animais da vizinhança, inclusive o seu próprio cachorro, que sempre é levado para passear com coleira.

