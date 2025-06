Mulher registra BO após se sentir incomodada com barulho da máquina de lavar do vizinho

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Por Jessica C R

11 Jun 2025 - 15h36 Por Jessica C R

Uma moradora do Jardim São João Batista, em São Carlos, procurou a Polícia Civil para relatar uma situação recorrente de perturbação de sossego causada por vizinhos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado, a denunciante afirma que os moradores da casa vizinha costumam utilizar a máquina de lavar roupas entre 23h e 1h da manhã, além de manterem conversas em volume elevado nesse período. Segundo o relato, sempre que ela acende as luzes ou abre a janela, os vizinhos provocam ainda mais, como forma de retaliação.

A declarante relata que desde a mudança dos vizinhos para o imóvel ao lado, diversos transtornos vêm sendo causados. Ela também contou que entrou em contato com o proprietário do imóvel, que afirmou não poder tomar providências, sugerindo apenas a rescisão do contrato de aluguel. A moradora ainda mencionou que a imobiliária já havia enviado uma notificação anterior aos inquilinos, pelos mesmos motivos.

