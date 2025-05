Mulher recebe perfume no lugar de iPhone e registra queixa

Compartilhar no facebook

Iphone - Crédito: Pixabay

Uma moradora do Jardim Cruzado, em Ibaté, de 28 anos, registrou um boletim de ocorrência na Central de Polícia Judiciária (CPJ) após se sentir lesada em uma compra pela internet.

Segundo o relato, ela adquiriu um iPhone no valor de R$ 4.661,04 em um site de vendas, porém não mencionou o nome. A encomenda chegou na manhã de domingo, mas, para sua surpresa, ao abrir o pacote, encontrou um frasco de perfume no lugar do celular.

A vítima procurou a CPJ para relatar o caso e buscar providências.

