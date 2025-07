Mulher pula do segundo andar para fugir de agressões em São Carlos; autor é preso

Compartilhar no facebook

Crédito: Divulgação GCM

Na noite desta segunda-feira (21), uma mulher de 26 anos foi vítima de violência doméstica e precisou pular do segundo andar de uma kitnet para escapar das agressões do companheiro, de 23 anos, no bairro Cidade Jardim, em São Carlos.

A Guarda Municipal foi acionada por volta das 20h06 após denúncia ao Centro de Controle Operacional informando sobre a violência. Ao chegar ao local, na Avenida Alameda das Gardênias, os agentes encontraram a vítima já fora da residência e bastante abalada. Ela relatou que se jogou da janela do segundo andar para fugir das agressões físicas sofridas dentro do imóvel.

Durante a abordagem, o autor passou a atirar objetos contra os guardas municipais e, em seguida, ateou fogo na kitnet. Foi necessário arrombar a porta do imóvel para contê-lo e apagar o princípio de incêndio.

Diante da gravidade dos fatos, o agressor foi detido e conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu à disposição da Justiça. A autoridade policial determinou sua recolha ao sistema prisional. A vítima recebeu atendimento e passa bem.

