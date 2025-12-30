Mulher pula de carro em movimento após ser agredida pelo marido

Violência contra mulher (imagem ilustrativa) - Crédito: Freepik

Uma mulher de 52 anos denunciou o marido, de 54 anos, por violência doméstica, agressão física e violência psicológica na tarde desta segunda-feira (29), no Parque Santa Felícia, em São Carlos. O caso foi registrado pela Polícia Civil com base na Lei Maria da Penha.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que é casada há 24 anos com o autor e que o casal tem três filhas, de 18, 14 e 12 anos, que residem com eles. Ela informou que já havia histórico anterior de violência doméstica, com registro policial e solicitação de medidas protetivas no passado, que posteriormente foram retiradas. O relacionamento havia sido retomado recentemente.

Ainda segundo o relato, desde a reconciliação a mulher passou a sofrer humilhações constantes, inclusive deboches relacionados a um problema de saúde. A vítima também afirmou que o marido controlava suas redes sociais e e-mails.

Na tarde do ocorrido, o casal retornava para casa de carro quando o homem, que estaria embriagado, parou diversas vezes para comprar bebidas alcoólicas. Durante o trajeto, uma discussão teve início e o autor agrediu a mulher com um tapa no rosto, torceu seus dedos e desferiu um golpe de cotovelo em seu braço esquerdo. Assustada, a vítima gritou por socorro e, ao perceber que o veículo reduziu a velocidade, saltou do carro ainda em movimento.

As filhas da vítima, ao tomarem conhecimento do ocorrido, foram ao encontro da mãe por meio de transporte por aplicativo e a acompanharam até o plantão policial. O autor deixou o local antes da chegada das filhas.

A mulher informou que não apresentava lesões aparentes e que não havia testemunhas diretas das agressões. Ela solicitou medidas protetivas de urgência, incluindo o afastamento do agressor do lar e a proibição de aproximação ou contato por qualquer meio.

O caso foi registrado no plantão da Polícia Civil de São Carlos e será encaminhado para a unidade responsável para as providências legais.

