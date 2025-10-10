Mulher procurada por tráfico é capturada em São Carlos

Viatura Plantão Policial -

Na tarde desta sexta-feira (10), uma mulher de 33 anos foi detida no Poupatempo de São Carlos após ser constatado que ela estava procurada pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33).

Segundo informações, a equipe do Poupatempo acionou a Polícia Militar após verificar, durante o atendimento, que o nome da mulher constava como procurada no sistema.

Os policiais se deslocaram até o local, onde realizaram a abordagem e confirmaram o mandado de prisão em aberto. A suspeita foi conduzida à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

