Segurança

Mulher procurada por furto é presa pela Força Tática em São Carlos

02 Out 2025 - 19h45Por Da redação
Viatura Força Tática - Crédito: Maycon Maximino Viatura Força Tática - Crédito: Maycon Maximino

 

Na noite desta quinta-feira (2), uma mulher de 30 anos, procurada pela Justiça pelo crime de furto (artigo 155 do Código Penal), foi detida pela equipe da Força Tática em São Carlos.

Durante patrulhamento pelo bairro São Carlos 8, os policiais avistaram a suspeita em frente à sua residência, na Rua Dr. Manoel Fragoas. Ao realizar a abordagem e consultar seus dados no sistema, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ela.

A mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida ao Plantão Policial de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

