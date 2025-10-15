Mulher procurada pela Justiça é detida no HU

Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Uma mulher de 33 anos, procurada pela Justiça, foi detida por policiais militares na noite desta terça-feira (14), nas dependências do Hospital Universitário, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima informando que uma pessoa com mandado de prisão em aberto estaria no local, acompanhando o atendimento de um filho. Os agentes se deslocaram até o hospital e confirmaram a identidade da mulher, sobre a qual constava um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Criminal de Marília, datado de 25 de junho deste ano.

A ordem judicial é referente a uma condenação por tráfico de drogas, com pena definitiva de cinco anos de reclusão em regime fechado. Após a confirmação, os policiais deram voz de prisão à mulher e a conduziram ao Plantão Policial.

Depois do registro da ocorrência, a detida foi encaminhada ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanecerá à disposição da Justiça.

