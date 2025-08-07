(16) 99963-6036
Segurança

Mulher procurada pela Justiça é capturada pela Polícia Militar em São Carlos

07 Ago 2025 - 08h45Por Da redação
tatico força noturna - Crédito: arquivo tatico força noturna - Crédito: arquivo

Uma mulher de 35 anos que estava com mandado de prisão em aberto foi capturada pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (6), no bairro Estância Suíça, em São Carlos. A prisão ocorreu durante patrulhamento de rotina na Rua Panamá.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais, cientes da existência do mandado expedido pela 3ª Vara Criminal da cidade, avistaram a suspeita e realizaram a abordagem. Nada de ilícito foi encontrado com ela, mas após consulta aos sistemas policiais, foi confirmada a pendência judicial.

Durante a abordagem, as filhas da mulher estavam presentes e foram informadas sobre a situação. A capturada foi conduzida até o plantão policial e, posteriormente, encaminhada ao Centro de Triagem da cadeia pública local, onde aguardará audiência de custódia.

