domingo, 14 de setembro de 2025
Segurança

Mulher procurada pela Justiça é capturada pela PM em São Carlos

14 Set 2025 - 09h55Por Da redação
Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos AgoraPlantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Na noite de sábado (13), policiais militares de São Carlos capturaram uma mulher que estava com mandado de prisão em aberto. A ação aconteceu por volta das 22h30, na Rua Porto Rico, no bairro São João Batista.

De acordo com o registro policial, o veículo da suspeita foi identificado por um Leitor Automático de Placas, que acusou a pendência judicial em seu nome. Com base nas informações do endereço da proprietária, os policiais foram até a residência indicada e encontraram a mulher em frente ao imóvel. Ela foi abordada, informada sobre a situação e conduzida ao Plantão Policial. 

Na delegacia, foi confirmado que havia contra ela um mandado de prisão definitivo expedido pela Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Rio Claro, em decorrência de condenação transitada em julgado por crime previsto na Lei de Drogas. A pena determinada é de mais de cinco anos de reclusão em regime semiaberto.

