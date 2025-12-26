Mulher procurada pela Justiça é capturada no Parque Industrial

Viatura Plantão Policial - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Uma mulher de 37 anos foi capturada pela Polícia Militar na noite de quinta-feira (25), em São Carlos, após a constatação de um mandado de prisão definitiva em aberto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a abordagem aconteceu na Rua Pedro Cavarete, na Vila Parque Industrial, durante patrulhamento de rotina. Após a identificação e consulta aos antecedentes, os policiais verificaram que havia contra a mulher um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Criminal de São Carlos, decorrente de condenação com trânsito em julgado pelo crime de furto, com pena de um ano em regime aberto.

A mulher foi conduzida ao plantão da Delegacia Seccional de São Carlos, onde foi confirmado o mandado judicial. Após os procedimentos de praxe, ela foi encaminhada ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanecerá à disposição da Justiça para posterior audiência de custódia no Plantão Judiciário da comarca.

