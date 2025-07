Mulher procurada pela Justiça é capturada em São Carlos

Compartilhar no facebook

Uma mulher de 32 anos com mandado de prisão em aberto foi capturada pela Polícia Militar na madrugada deste sábado (20), em São Carlos. A ocorrência foi registrada por volta de 0h30 na Travessa Tarcília de Oliveira Cyrino, no Jardim Pacaembu.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados via COPOM após uma denúncia apontar que a suspeita estaria no endereço mencionado. No local, ela foi abordada e, durante consulta aos sistemas policiais, foi constatado que havia um mandado de prisão definitiva expedido pela 3ª Vara Criminal de São Carlos, referente a uma condenação de cinco anos e dez meses de reclusão em regime fechado por tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/06).

Após os procedimentos legais, a capturada foi encaminhada ao Centro de Triagem de São Carlos, onde aguardará audiência de custódia.

